Арсений Саленко - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Саленко
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Саленко
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.06.2024
|1' -59'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|21.06.2024
|1' -46'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.05.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|34'
|03.05.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.04.2024
|1' -65'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|19.04.2024
|1' -68'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|1' -86'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -60'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|58'
|29.03.2024
|74' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|1' -64'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)