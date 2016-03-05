Джордже Лазич - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Лазич
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Лазич
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сталь
|8
|2
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -46'
|Сталь (Каменское)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|30.04.2016
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Сталь (Каменское)
|23.04.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|10.04.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|3:3
|Шахтер (Донецк)
|61' 38'
|02.04.2016
|1' -85'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Сталь (Каменское)
|19.03.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|60'
|13.03.2016
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Сталь (Каменское)
|05.03.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|2:2
|Александрия (Александрия)
|15'