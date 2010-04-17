|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|8
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2010
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:5
|Рубин (мол) (Казань)
|05.11.2010
|74' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|29.10.2010
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|26.10.2010
|1' -72'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|26'
|16.07.2010
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|30.04.2010
|65' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Динамо (мол) (Москва)
|23.04.2010
|1' -56'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Раменское (Раменское )
|17.04.2010
|1' -70'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)