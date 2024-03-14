Георгий Малажа - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Малажа
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 2005 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Малажа
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 2005 (19 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Балтика (мол)
|4:2
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 16 тур
|46'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мастер-Сатурн
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|4:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|46'
|19.07.2024
|64' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:1
|Строгино (мол) (Москва)
|12.07.2024
|70' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|28.06.2024
|1' -61'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|21.06.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:1
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|19.04.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|12.04.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|3:5
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.04.2024
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|29.03.2024
|1' -83'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|14.03.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|08.03.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)