Даниил Якунчиков - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Якунчиков
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Якунчиков
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|14
|2
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|63' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|80'
|12.07.2024
|61' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|05.07.2024
|1' -73'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:5
|Чертаново (мол) (Москва)
|28.06.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|21.06.2024
|1' -66'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|36'
|17.05.2024
|1' -82'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|69' 24' 64'
|10.05.2024
|1' -83'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|32'
|03.05.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|26.04.2024
|1' -84'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|78'
|19.04.2024
|1' -56'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|71' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|1' -67'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|79' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.03.2024
|1' -57'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)