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    Даниил Якунчиков - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Даниил
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Якунчиков
    Команда Пари НН
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 сентября 2005 (18 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН (мол) 14 2 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2024 63' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    80'
    12.07.2024 61' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:2 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    05.07.2024 1' -73' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:5 Чертаново (мол) (Москва)
    28.06.2024 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 4:0 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    21.06.2024 1' -66' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 0:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    36'
    17.05.2024 1' -82' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    69' 24' 64'
    10.05.2024 1' -83' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 0:0 Факел (мол) (Воронеж)
    32'
    03.05.2024 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 5:0 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    26.04.2024 1' -84' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    78'
    19.04.2024 1' -56' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    12.04.2024 71' -90' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    05.04.2024 1' -67' Чертаново (мол) (Москва) 3:3 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    29.03.2024 79' -90' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    15.03.2024 1' -57' ЦСКА (мол) (Москва) 8:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
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