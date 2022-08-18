Александар Милькович - статистика
#90 | Защитник
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Милькович
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Милькович
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|80' -121'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)