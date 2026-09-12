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Сербия. Суперлига
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Нови Пазар
Александар Милькович
Статистика
€ 75 тыс
Александар Милькович - статистика
Нови Пазар
26 февраля 1990 (36)
#2 | Защитник
184 см
Сербия
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Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
1 : 1
12.09.2026
Нови Пазар
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 0
04.09.2026
Железничар
1' - 70'
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Сербия. Суперлига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Пюник
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Пюник
5 : 0
17.07.2025
Тре Фиори
72' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Тре Фиори
1 : 0
10.07.2025
Пюник
1' - 68'
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