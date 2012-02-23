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Марко Йованович
Статистика
Марко Йованович - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1988 (38)
#22 | Защитник
189 см | 83 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Висла
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Стандард
0 : 0
23.02.2012
Висла
1' - 76'
Лига Европы, 1/16 финала
Висла
1 : 1
17.02.2012
Стандард
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Висла
2 : 1
15.12.2011
Твенте
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Оденсе
1 : 2
01.12.2011
Висла
79' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Фулхэм
4 : 1
04.11.2011
Висла
88' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Твенте
4 : 1
29.09.2011
Висла
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Висла
1 : 3
15.09.2011
Оденсе
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