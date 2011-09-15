Марко Йованович - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1988 (34 года)
|Рост
|189
|Вес
|83
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1988 (34 года)
|Рост
|189
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Висла
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|1' -76'
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Висла (Краков)
|17.02.2012
|1' -90'
|Висла (Краков)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|15.12.2011
|1' -90'
|Висла (Краков)
|2:1
|Твенте (Энсхеде)
|01.12.2011
|79' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Висла (Краков)
|04.11.2011
|88' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Висла (Краков)
|29.09.2011
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|4:1
|Висла (Краков)
|15.09.2011
|Был в запасе
|Висла (Краков)
|1:3
|Оденсе (Оденсе)