Максим Шичанин - трансферы

Зенит
25 января 2005 (20), Калуга
#93 | Вратарь
188 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.25 / 31.12.25
Зенит-2
Зенит-2
?
01.07.23 / 01.01.25
Академия Зенит
Зенит-2
?
