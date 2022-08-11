Блерим Джемаили - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Блерим
|Фамилия
|Джемаили
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Блерим
|Фамилия
|Джемаили
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 60'
|Цюрих
|1:1
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|73' - 90'
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|82' - 90'
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|1' -71'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|63'
|06.10.2022
|1' -57'
|Цюрих (Цюрих)
|1:5
|ПСВ (Эйндховен)
|15.09.2022
|1' -71'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|1' -67'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|18.08.2022
|1' -74'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|34'
|11.08.2022
|74' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Линфилд (Белфаст)