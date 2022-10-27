Статистика по турнирам

Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Швейцария. Суперлига 2022/2023 Швейцария. Суперлига 2021/2022 Швейцария. Суперлига 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Серия А 2017/2018 США. МЛС 2017 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009