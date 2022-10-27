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Блерим Джемаили
Статистика
Блерим Джемаили - статистика
Завершил карьеру
12 апреля 1986 (40)
#21 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Швейцария | Северная Македония
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Цюрих
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Цюрих
2 : 1
27.10.2022
Буде-Глимт
1' - 71'
63'
Лига Европы, 3 тур
Цюрих
1 : 5
06.10.2022
ПСВ
1' - 57'
Лига Европы, 2 тур
Буде-Глимт
2 : 1
15.09.2022
Цюрих
1' - 71'
Лига Европы, 1 тур
Цюрих
1 : 2
08.09.2022
Арсенал
1' - 67'
Лига Европы, 4 раунд
Цюрих
2 : 1
18.08.2022
Хартс
1' - 74'
34'
Лига Европы, 3 раунд
Цюрих
3 : 0
11.08.2022
Линфилд
74' - 90'
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