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    Блерим Джемаили - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Блерим
    Фамилия Джемаили
    Команда Цюрих
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 179
    Вес 73
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 60' Цюрих 1:1 Серветт Швейцария. Суперлига, 23 тур
    25.02.2023 73' - 90' Цюрих 2:2 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 82' - 90' Грассхоппер 1:2 Цюрих Швейцария. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2022 1' -71' Цюрих (Цюрих) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    63'
    06.10.2022 1' -57' Цюрих (Цюрих) 1:5 ПСВ (Эйндховен)
    15.09.2022 1' -71' Буде-Глимт (Буде) 2:1 Цюрих (Цюрих)
    08.09.2022 1' -67' Цюрих (Цюрих) 1:2 Арсенал (Лондон)
    18.08.2022 1' -74' Цюрих (Цюрих) 2:1 Хартс (Эдинбург)
    34'
    11.08.2022 74' -90' Цюрих (Цюрих) 3:0 Линфилд (Белфаст)
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