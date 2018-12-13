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Павел Ребенок
Статистика
Павел Ребенок - статистика
Завершил карьеру
23 июля 1985 (41), Орджоникидзе
#82 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Украина. Плей-офф 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Украина. Плей-офф 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Спортинг
3 : 0
13.12.2018
Ворскла
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Ворскла
0 : 3
29.11.2018
Арсенал
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Ворскла
0 : 1
08.11.2018
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Карабах
0 : 1
25.10.2018
Ворскла
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Ворскла
1 : 2
04.10.2018
Спортинг
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Арсенал
4 : 2
20.09.2018
Ворскла
1' - 90'
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