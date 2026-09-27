Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 2
Команды
Космос
Максим Абрамов
Статистика
Максим Абрамов - статистика
Космос
2 июня 2005 (21)
#13 | Защитник
191 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
31' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Чертаново
4 : 2
21.09.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Космос
18
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
31' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Чертаново
4 : 2
21.09.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Череповец
1 : 2
30.08.2026
Космос
1' - 90'
68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Космос
1 : 0
23.08.2026
Спартак-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Тверь
1 : 0
16.08.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Космос
1 : 0
08.08.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Муром
3 : 1
02.08.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
2 : 1
26.07.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
29'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
1' - 90'
18'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
1' - 90'
38'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 0
17.05.2026
Космос
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Космос
0 : 2
26.04.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Космос
0 : 1
12.04.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Луки-Энергия
1 : 1
05.04.2026
Космос
1' - 90'
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
3
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+