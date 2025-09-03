Введите ваш ник на сайте
Муром
Артур Нечаев
Трансферы
Артур Нечаев - трансферы
Муром
1 апреля 2005 (20)
#71 | Нападающий
188 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
03.09.25 / -
Сокол Казань
Муром
Свободный агент
01.04.25 / 03.09.25
Носта
Сокол Казань
Свободный агент
28.02.24 / 01.04.25
Рубин-2
Носта
Свободный агент
Главные новости
Быстров выбрал главного джокера «Зенита»: «Я поражаюсь его спокойствию»
11:35
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:19
1
Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова
11:11
Ташуев определил трех лучших футболистов первой части сезона РПЛ
11:00
ФИФА учредила Премию мира – ее может получить Трамп
10:40
11
Видео
Карпин обратился к болельщикам «Динамо»
10:30
2
Акинфеев – о вылете с ЧМ-2018: «Слава Богу, что все это наконец для меня закончилось»
10:10
2
Ямаль ответил на критику в свой адрес
10:00
ЦСКА готов помочь «Спартаку» в борьбе с американскими санкциями
09:51
3
Фото
Фанаты «Манчестер Сити» посвятили Холанду шикарный баннер
09:35
Все новости
