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    Нияз Файзуллин - статистика

    #64 | Защитник
    Имя Нияз
    Отчество Фаридович
    Фамилия Файзуллин
    Команда Рубин
    Состав Молодежный
    Родной город Казань
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 марта 2005 (19 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 67' - 90' Строгино (мол) 2:1 Рубин (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 67' -90' Строгино (мол) (Москва) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    19.07.2024 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    12.07.2024 63' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    05.07.2024 1' -46' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    28.06.2024 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Сочи (мол) (Сочи)
    21.06.2024 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
    17.05.2024 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    10.05.2024 1' -85' Балтика (мол) (Калининград) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    03.05.2024 28' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Спартак М (мол) (Москва)
    26.04.2024 55' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Строгино (мол) (Москва)
    19.04.2024 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Рубин (мол) (Казань)
    12.04.2024 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    05.04.2024 62' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    90'
    29.03.2024 46' -90' Сочи (мол) (Сочи) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    15.03.2024 46' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 1:2 Рубин (мол) (Казань)
    08.03.2024 1' -69' Мастер-Сатурн (Егорьевск) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
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