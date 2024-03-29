Даниил Кирягин - статистика
#84 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кирягин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 2006 (18 лет)
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кирягин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|12
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.07.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|28.06.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Сочи (мол) (Сочи)
|21.06.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|10.05.2024
|1' -85'
|Балтика (мол) (Калининград)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|03.05.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|34'
|19.04.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|49' 90'
|29.03.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.03.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|77' 18'
|08.03.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)