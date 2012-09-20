Апула Эдель - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Апула
|Фамилия
|Эдель
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Имя
|Апула
|Фамилия
|Эдель
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|6
|-11
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Академика (Коимбра)
|23.11.2012
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|08.11.2012
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|25.10.2012
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|04.10.2012
|1' -90'
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Хапоэль (Тель-Авив)
|20.09.2012
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)