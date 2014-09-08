Владимир Божович - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Божович
|Команда
|ОФК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Печ
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Божович
|Команда
|ОФК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Печ
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.09.2015
|Был в запасе
|Молдавия
|0:2
|Черногория
|27.03.2015
|Был в запасе
|Черногория
|0:3
|Россия
|15.11.2014
|1' -46'
|Черногория
|1:1
|Швеция
|12.10.2014
|1' -77'
|Австрия
|1:0
|Черногория
|54'
|09.10.2014
|Был в запасе
|Лихтенштейн
|0:0
|Черногория
|08.09.2014
|1' -90'
|Черногория
|2:0
|Молдавия