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    Владимир Божович - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Владимир
    Фамилия Божович
    Команда ОФК
    Состав Основной
    Родной город Печ
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 ноября 1981 (41 год)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.09.2015 Был в запасе Молдавия 0:2 Черногория
    27.03.2015 Был в запасе Черногория 0:3 Россия
    15.11.2014 1' -46' Черногория 1:1 Швеция
    12.10.2014 1' -77' Австрия 1:0 Черногория
    54'
    09.10.2014 Был в запасе Лихтенштейн 0:0 Черногория
    08.09.2014 1' -90' Черногория 2:0 Молдавия
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