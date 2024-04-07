Андрей Путилов - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Путилов
|Команда
|Иркутск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Путилов
|Команда
|Иркутск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иркутск
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2024
|1' -84'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Иркутск (Иркутск)
|56'
|26.05.2024
|1' -62'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:1
|Иркутск (Иркутск)
|19.05.2024
|1' -77'
|Иркутск (Иркутск)
|3:3
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|12.05.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Иркутск (Иркутск)
|05.05.2024
|1' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|3:0
|Иркутск (Иркутск)
|28.04.2024
|1' -63'
|Динамо-2 (Москва)
|6:1
|Иркутск (Иркутск)
|07.04.2024
|56' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Иркутск (Иркутск)