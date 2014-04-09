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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Велес Сарсфилд - Университарио
Велес Сарсфилд - Университарио: обзор матча 09 апреля 2014
Велес Сарсфилд
09.04.2014, среда, 02:45
Кубок Либертадорес, группа 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Университарио
Матч
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Статистика матча Велес Сарсфилд - Университарио
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0
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0
Матчи команд
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