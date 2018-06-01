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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис - Турция
Тунис - Турция: обзор матча 01 июня 2018
Тунис
01.06.2018, пятница, 21:15
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тунис - Турция
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
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