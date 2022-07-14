Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тузла Сити - Тре Пенне
Тузла Сити - Тре Пенне: обзор матча 14 июля 2022
Тузла Сити
14.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
6 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Тре Пенне
49'
Я. Челикович
50'
М. Кузманович
83'
S. Burić
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тузла Сити - Тре Пенне
84'
Замена
G. Zafferani
️️️️
A. Fall
ГОЛ! 3:0!
S. Burić
83'
75'
Желтая карточка
A. Fall
Замена
S. Burić
️️️️
М. Кузманович
60'
Замена
A. Hrkać
️️️️
Я. Челикович
54'
ГОЛ! 2:0!
М. Кузманович
Пас отдал
А. Нукич
50'
ГОЛ! 1:0!
Я. Челикович
Пас отдал
М. Кузманович
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тузла Сити
27
Nevres Fejzić
ВР
19
Mustafa Šukilović
ЦЗ
2
Ясмин Челикович
ЦП
40
Adrian Mendes
ЦП
20
Harun Karić
ЦП
17
Huso Karjašević
ЦП
7
Айдин Нукич
ЦФ
14
S. Smajlagic
ЦФ
15
Salko Nargalić
ЦФ
8
Мичо Кузманович
ЦФ
Главный тренер
Драган Йович
Тре Пенне
10
Кевин Дзондзини
ЦП
95
Imre Badalassi
ЦФ
0
E. Cibelli
ЦФ
27
Assane Fall
ЦФ
5
Luca Righini
ЦФ
12
Paolo Vandi
ЦФ
Тузла Сити
30
Bakir Brajlović
ВР
3
Anis Cosic
ЦЗ
21
Belmin Mešinović
ЦП
8
Ante Hrkać
ЦП
30
Kasim Sejdinovic
ЦП
11
Bakir Rekic
ЦП
22
Samir Burić
ЦФ
10
Младен Веселинович
ЦФ
23
Fernando Dario Ferreyra
ЦФ
Тре Пенне
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
55
Alfredo Chierighini
ЦФ
1-4-4
27
19
2
Челикович
20
17
40
7
Нукич
8
Кузманович
15
14
1-5
10
Дзондзини
95
12
5
27
0
2
Челикович
8
8
2
Челикович
8
Кузманович
22
22
8
Кузманович
27
57
57
27
Остались в запасе
Тузла Сити
Тре Пенне
30
Bakir Brajlović
ВР
3
Anis Cosic
ЦЗ
21
Belmin Mešinović
ЦП
30
Kasim Sejdinovic
ЦП
11
Bakir Rekic
ЦП
10
Младен Веселинович
ЦФ
23
Fernando Dario Ferreyra
ЦФ
Главный тренер
Драган Йович
55
Alfredo Chierighini
ЦФ
Остались в запасе
30
Bakir Brajlović
ВР
3
Anis Cosic
ЦЗ
21
Belmin Mešinović
ЦП
30
Kasim Sejdinovic
ЦП
11
Bakir Rekic
ЦП
10
Младен Веселинович
ЦФ
23
Fernando Dario Ferreyra
ЦФ
Остались в запасе
55
Alfredo Chierighini
ЦФ
Главный тренер
Драган Йович
Статистика матча Тузла Сити - Тре Пенне
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Тузла Сити
1 : 4
24.05.2024
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Зриньски
4 : 0
20.05.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Тузла Сити
2 : 5
13.05.2024
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
Железничар
2 : 0
03.05.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Тузла Сити
1 : 2
29.04.2024
Игман Конжич
Тре Пенне
Лига конференций, 1 раунд
Тре Пенне
1 : 1
18.07.2024
Флориана
Лига конференций, 1 раунд
Флориана
3 : 1
11.07.2024
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Лига чемпионов, Предварительный раунд
Тре Пенне
1 : 7
27.06.2023
Брейдаблик
Информация о матче
Стадион:
Тушанж
Новости команд
Все
Тузла Сити
Тре Пенне
Никитин: «В Серию В поехал бы играть просто за еду»
2023.02.25 00:14
2
Экс-защитник «Химок» Никитин рассказал, почему перешел в боснийский клуб
2023.02.24 16:31
Экс-защитник «Химок» Никитин подписал контракт с боснийским клубом
2023.02.18 10:43
1
Кавенаги – самый результативный футболист Европы
2015.11.19 08:41
2
Никитин: «В Серию В поехал бы играть просто за еду»
2023.02.25 00:14
2
Экс-защитник «Химок» Никитин рассказал, почему перешел в боснийский клуб
2023.02.24 16:31
Экс-защитник «Химок» Никитин подписал контракт с боснийским клубом
2023.02.18 10:43
1
Кавенаги – самый результативный футболист Европы
2015.11.19 08:41
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+