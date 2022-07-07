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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тре Пенне - Тузла Сити
Тре Пенне - Тузла Сити: обзор матча 07 июля 2022
Тре Пенне
07.07.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 6
Завершен
Тузла Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Тре Пенне - Тузла Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тре Пенне
Лига конференций, 1 раунд
Тре Пенне
1 : 1
18.07.2024
Флориана
Лига конференций, 1 раунд
Флориана
3 : 1
11.07.2024
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Лига чемпионов, Предварительный раунд
Тре Пенне
1 : 7
27.06.2023
Брейдаблик
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Тузла Сити
1 : 4
24.05.2024
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Зриньски
4 : 0
20.05.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Тузла Сити
2 : 5
13.05.2024
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
Железничар
2 : 0
03.05.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Тузла Сити
1 : 2
29.04.2024
Игман Конжич
Информация о матче
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