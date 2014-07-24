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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Торонто - Тоттенхэм
Торонто - Тоттенхэм: обзор матча 24 июля 2014
Торонто
24.07.2014, четверг, 03:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торонто - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
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4 : 1
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18.10.2026
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Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 0
07.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
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0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
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19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
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