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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис - Швейцария
Тунис - Швейцария: обзор матча 14 ноября 2012
Тунис
14.11.2012, среда, 21:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тунис - Швейцария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
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Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
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Лига наций, 3 тур
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2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
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