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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити - Тоттенхэм: обзор матча 23 декабря 2020
Сток Сити
23.12.2020, среда, 20:30
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
53'
Д. Томпсон
22'
Г. Бэйл
70'
Б. Дэвис
81'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Тоттенхэм
81'
ГОЛ! 1:3!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Сиссоко
Замена
С. Воукс
️️️️
Т. Окли-Бут
79'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Браун
72'
70'
ГОЛ! 1:2!
Б. Дэвис
66'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Л. Моура
66'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Алли
ГОЛ! 1:1!
Д. Томпсон
Пас отдал
Д. Браун
53'
46'
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Бэйл
Замена
С. Флетчер
️️️️
М. Фокс
34'
Желтая карточка
Н. Коллинс
30'
22'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Г. Уинкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-2-4-1
22
Лонерган
22
Коллинс
23
Батт
3
Фокс
15
Суттар
2
Смит
35
Окли-Бут
24
Кузинс
16
МакКлин
15
Томпсон
18
Браун
4-2-3-1
1
Льорис
2
Доэрти
6
Санчес
15
Дайер
4
Дэвис
23
Хейбьерг
4
Уинкс
18
Бэйл
8
Алли
7
Моура
9
Кейн
18
Браун
25
Пауэлл
25
Пауэлл
18
Браун
35
Окли-Бут
19
Воукс
19
Воукс
35
Окли-Бут
3
Фокс
26
Флетчер
26
Флетчер
3
Фокс
7
Моура
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Моура
18
Бэйл
7
Сон
7
Сон
18
Бэйл
8
Алли
9
Ламела
9
Ламела
8
Алли
Остались в запасе
Сток Сити
Тоттенхэм
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сток Сити - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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