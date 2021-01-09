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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стивенидж - Суонси
Стивенидж - Суонси: обзор матча 09 января 2021
Стивенидж
09.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Суонси
7'
У. Раутледж
50'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Стивенидж - Суонси
Пенальти не реализован!
L. Norris
82'
Замена
R. Vincelot
️️️️
J. Smith
76'
Желтая карточка
L. Norris
75'
72'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
C. Evans
67'
Желтая карточка
C. Evans
65'
Замена
Л. Каллен
️️️️
У. Раутледж
Замена
А. Оте
️️️️
C. Lines
63'
Замена
J. Aitchison
️️️️
D. Newton
63'
50'
ГОЛ! 0:2!
В. Дьекереш
Пас отдал
Д. Гэррик
46'
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Фултон
Замена
L. Norris
️️️️
T. Pett
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
У. Раутледж
Пас отдал
Я. Дханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Джейми Камминг
ВР
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
16
Артур Рид
ЦП
0
C. Carter
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
0
S. Cuthbert
ЦФ
3
Ben Coker
ЦФ
14
Chris Lines
ЦФ
23
Jack Smith
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
9
D. Newton
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
7
George Byers
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
2
Cameron Evans
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Стивенидж
10
Тайрон Марш
ЛВ
18
Luke Norris
ЦФ
13
William Johnson
ЦФ
6
Luke Prosser
ЦФ
24
Ross Marshall
ЦФ
10
E. List
ЦФ
0
R. Vincelot
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
Суонси
12
Льюис Уэбб
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Дэниел Уильямс
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Джамал Лоу
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
1-1-5
1
Камминг
2
Джеймс-Уилдин
16
Рид
14
9
4
23
3
3-3-1-3
28
Вудман
26
Ноутон
5
Кабанго
3
Мэннинг
4
Фултон
7
31
Дханда
15
Раутледж
22
Гэррик
14
Дьекереш
2
4
18
18
4
23
0
0
23
9
11
11
9
14
15
Оте
15
Оте
14
2
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
2
4
Фултон
8
Смит
8
Смит
4
Фултон
15
Раутледж
11
Каллен
11
Каллен
15
Раутледж
Остались в запасе
Стивенидж
Суонси
13
William Johnson
ЦФ
6
Luke Prosser
ЦФ
24
Ross Marshall
ЦФ
10
E. List
ЦФ
10
Тайрон Марш
ЛВ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
12
Льюис Уэбб
ВР
8
Оливер Купер
АП
14
Дэниел Уильямс
ЦП
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
13
William Johnson
ЦФ
6
Luke Prosser
ЦФ
24
Ross Marshall
ЦФ
10
E. List
ЦФ
10
Тайрон Марш
ЛВ
Остались в запасе
12
Льюис Уэбб
ВР
8
Оливер Купер
АП
14
Дэниел Уильямс
ЦП
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Стивенидж - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Ламекс Стэдиум
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