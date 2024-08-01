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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сент-Миррен - Валюр
Сент-Миррен - Валюр: обзор матча 01 августа 2024
Сент-Миррен
01.08.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Валюр
16'
Ш. Руни
52'
Т. Олусанья
65'
М. О'Хара
88'
А. Яковитти
75'
T. Hrafn Haraldsson (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Валюр
90'
+1
Желтая карточка
O. Finsen
ГОЛ! 4:1!
А. Яковитти
Пас отдал
А. Гогич
88'
75'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
T. Hrafn Haraldsson
Замена
E. Bwomono
️️️️
Ш. Руни
71'
Замена
А. Яковитти
️️️️
Р. Тэйлор
71'
Замена
J. Scott
️️️️
Т. Олусанья
71'
Замена
O. Smyth
️️️️
Д. Адениран
70'
ГОЛ! 3:0!
М. О'Хара
Пас отдал
Д. Аюнга
65'
ГОЛ! 2:0!
Т. Олусанья
52'
32'
Замена
Б. Саеварссон
️️️️
G. Andri Tryggvason
ГОЛ! 1:0!
Ш. Руни
Пас отдал
М. О'Хара
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Эльери Балькомб
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
35
Деннис Адениран
ЦП
8
Roland Idowu
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Валюр
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Хердур Инги Гуннарссон
ЛЗ
21
Jakob Franz Pálsson
ЦЗ
6
Bjarni Mark Antonsson
ЦЗ
17
Lúkas Logi Heimisson
ЦП
9
Patrick Pedersen
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
14
Gudmundur Andri Tryggvason
ЦФ
10
Kristinn Freyr Sigurðsson
ЦФ
8
J. Jonsson
ЦФ
11
Sigurður Egill Lárusson
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
8
Oisin Smyth
ЦП
33
Evan Mooney
ЦП
23
Ethan Sutherland
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Валюр
25
Stefán Ágústsson
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
26
Ólafur Flóki Stephensen
ЦЗ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
16
Gísli Laxdal Unnarsson
ЦФ
71
O. Finsen
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Балькомб
26
Руни
5
О'Хара
3
Тэйлор
21
Браун
13
Гогич
22
Фрэйзер
35
Адениран
8
20
Олусанья
11
Аюнга
3-1-5
18
Шрам
21
6
3
Гуннарссон
17
12
11
8
10
14
3
Тэйлор
4
Яковитти
4
Яковитти
3
Тэйлор
35
Адениран
8
8
35
Адениран
26
Руни
42
42
26
Руни
20
Олусанья
14
14
20
Олусанья
14
2
Саеварссон
2
Саеварссон
14
71
71
Остались в запасе
Сент-Миррен
Валюр
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
33
Evan Mooney
ЦП
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
25
Stefán Ágústsson
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
26
Ólafur Flóki Stephensen
ЦЗ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
16
Gísli Laxdal Unnarsson
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
33
Evan Mooney
ЦП
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Остались в запасе
25
Stefán Ágústsson
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
26
Ólafur Flóki Stephensen
ЦЗ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
16
Gísli Laxdal Unnarsson
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Сент-Миррен - Валюр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
- : -
02.12.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
(Нерресундби)
Стадион:
St. Mirren Park, Paisley
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