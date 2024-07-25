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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Валюр - Сент-Миррен
Валюр - Сент-Миррен: обзор матча 25 июля 2024
Валюр
25.07.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Сент-Миррен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валюр - Сент-Миррен
Красная карточка
А. Йоханссон
81'
78'
Желтая карточка
М. О'Хара
Желтая карточка
А. Йоханссон
74'
Замена
А. Йоханссон
️️️️
K. Freyr Sigurðsson
73'
68'
Замена
Д. Аюнга
️️️️
М. Мандрон
68'
Замена
J. Scott
️️️️
Т. Олусанья
65'
Желтая карточка
Т. Олусанья
Замена
Б. Саеварссон
️️️️
Х. Инги Гуннарссон
62'
16'
Замена
Д. Адениран
️️️️
К. Бойд-Манс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валюр
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Хердур Инги Гуннарссон
ЛЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
8
J. Jonsson
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
10
Kristinn Freyr Sigurðsson
ЦФ
11
Sigurður Egill Lárusson
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
Сент-Миррен
31
Эльери Балькомб
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Валюр
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
71
O. Finsen
ЦФ
14
Gudmundur Andri Tryggvason
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
8
Roland Idowu
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
33
Evan Mooney
ЦП
23
Ethan Sutherland
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
1-1-5
18
Шрам
3
Гуннарссон
10
Сигурдссон
12
4
11
10
9
4-1-2-1-2
31
Балькомб
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
5
О'Хара
21
Браун
13
Гогич
8
Бойд-Манс
8
20
Олусанья
22
Мандрон
42
3
Гуннарссон
2
Саеварссон
2
Саеварссон
3
Гуннарссон
10
7
Йоханссон
7
Йоханссон
10
8
Бойд-Манс
35
Адениран
35
Адениран
8
Бойд-Манс
22
Мандрон
11
Аюнга
11
Аюнга
22
Мандрон
20
Олусанья
14
14
20
Олусанья
Остались в запасе
Валюр
Сент-Миррен
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
71
O. Finsen
ЦФ
14
Gudmundur Andri Tryggvason
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
33
Evan Mooney
ЦП
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
71
O. Finsen
ЦФ
14
Gudmundur Andri Tryggvason
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
33
Evan Mooney
ЦП
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Валюр - Сент-Миррен
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
- : -
02.12.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Стадион:
Hlídarendi Reykjavik, Reykjavik
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