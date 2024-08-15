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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Висла - Спартак Тр
Висла - Спартак Тр: обзор матча 15 августа 2024
Висла
15.08.2024, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
4 : 1
Первый матч – 1 : 3
Счет по пенальти – 12 : 11
Завершен
Спартак Тр
42'
А. Родадо (П)
60'
P. Starzyński
98'
A. Uryga
107'
М. Дуриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Висла - Спартак Тр
Пенальти не реализован!
F. Bainović
ГОЛ!
Б. Ярох
11:11
ГОЛ!
М. Кратохвил
10:11
ГОЛ!
W. Biedrzycki
10:10
ГОЛ!
М. Дуриш
9:10
ГОЛ!
A. Uryga
9:9
ГОЛ!
Ж. Фрелих
8:9
ГОЛ!
K. Broda
8:8
ГОЛ!
P. Azango
7:8
ГОЛ!
M. Kutwa
7:7
ГОЛ!
Á. Baena
6:7
ГОЛ!
Л. Холик
5:7
ГОЛ!
H. Ahl
5:6
ГОЛ!
P. Gogol
5:5
ГОЛ!
M. Corryn
4:5
ГОЛ!
В. Кубишта
4:4
ГОЛ!
R. Mikulec
4:3
Пенальти не реализован!
F. Bainović
ГОЛ!
M. Carbo
3:3
ГОЛ!
С. Коса
2:3
ГОЛ!
А. Родадо
2:2
ГОЛ!
М. Кратохвил
1:2
Пенальти не реализован!
Б. Ярох
ГОЛ!
Я. Паур
1:1
Пенальти не реализован!
W. Biedrzycki
Пенальти не реализован!
М. Дуриш
ГОЛ!
A. Uryga
1:0
120'
Желтая карточка
Ж. Фрелих
107'
ГОЛ! 3:1!
М. Дуриш
Пас отдал
P. Azango
Замена
M. Kutwa
️️️️
P. Starzyński
106'
99'
Замена
Я. Паур
️️️️
Э. Сабо
ГОЛ! 3:0!
A. Uryga
98'
90'
+5
Желтая карточка
В. Кубишта
90'
+1
Замена
F. Bainović
️️️️
М. Микович
Замена
Á. Baena
️️️️
Л. Зволински
90'
+1
Замена
R. Mikulec
️️️️
Я. Киакос
74'
Желтая карточка
Б. Ярох
70'
67'
Замена
В. Кубишта
️️️️
Р. Прохазка
ГОЛ! 2:0!
P. Starzyński
Пас отдал
А. Родадо
60'
46'
Замена
H. Ahl
️️️️
Р. Пич
46'
Замена
М. Кратохвил
️️️️
M. Ujlaky
Желтая карточка
M. Carbo
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
М. Дуриш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Родадо
42'
Желтая карточка
Я. Киакос
5'
1'
Желтая карточка
Э. Сабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Висла
1
Kamil Broda
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
25
Бартош Ярох
ЦЗ
6
Alan Uryga
ЦЗ
97
Wiktor Biedrzycki
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
8
Marc Carbo
ЦП
19
Olivier Sukiennicki
ЦП
22
Piotr Starzyński
ЦП
9
Анхель Родадо
ЦФ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
29
Мартин Микович
ЛЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
26
Себастьян Коса
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
6
Роман Прохазка
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
7
Роберт Пич
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Висла
31
Антон Чичкан
ВР
28
Patryk Letkiewicz
ВР
26
Igor Łasicki
ЦЗ
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
4
Rafał Mikulec
ЦП
20
Karol Dziedzic
ЦП
21
Patryk Gogol
ЦП
50
Mariusz Kutwa
ЦП
10
Ángel Baena
ЦП
Спартак Тр
31
Dobrivoj Rusov
ВР
72
Martin Vantruba
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
6
Milan Corryn
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
20
Filip Trello
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
17
Якуб Паур
ЦФ
22
David Bukovsky
ЦФ
4-3-1-2
1
77
Киакос
6
97
25
Ярох
8
19
22
7
Киш
99
Зволински
9
Родадо
4-1-2-3
23
Фрелих
4
Холик
13
26
Коса
29
Микович
80
Зеликович
6
Прохазка
52
Сабо
57
Дуриш
11
7
Пич
77
Киакос
4
4
77
Киакос
22
50
50
22
99
Зволински
10
10
99
Зволински
6
Прохазка
27
Кубишта
27
Кубишта
6
Прохазка
13
27
Кратохвил
27
Кратохвил
13
7
Пич
16
16
7
Пич
29
Микович
25
25
29
Микович
52
Сабо
17
Паур
17
Паур
52
Сабо
Остались в запасе
Висла
Спартак Тр
31
Антон Чичкан
ВР
28
Patryk Letkiewicz
ВР
26
Igor Łasicki
ЦЗ
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
20
Karol Dziedzic
ЦП
21
Patryk Gogol
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Казимеж Москаль
31
Dobrivoj Rusov
ВР
72
Martin Vantruba
ВР
6
Milan Corryn
ЦП
20
Filip Trello
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
22
David Bukovsky
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
28
Patryk Letkiewicz
ВР
26
Igor Łasicki
ЦЗ
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
20
Karol Dziedzic
ЦП
21
Patryk Gogol
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Остались в запасе
31
Dobrivoj Rusov
ВР
72
Martin Vantruba
ВР
6
Milan Corryn
ЦП
20
Filip Trello
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
22
David Bukovsky
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Висла - Спартак Тр
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Висла
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Дональд Робертсон
Стадион:
Хенрик Рейман
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