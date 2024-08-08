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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Спартак Тр - Висла
Спартак Тр - Висла: обзор матча 08 августа 2024
Спартак Тр
08.08.2024, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Висла
47'
М. Дуриш
60'
P. Azango
68'
М. Дуриш
26'
А. Родадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Висла
Замена
В. Кубишта
️️️️
М. Дуриш
90'
+4
Замена
Э. Даниэль
️️️️
P. Azango
86'
85'
Замена
M. Kutwa
️️️️
P. Gogol
85'
Замена
P. Starzyński
️️️️
Т. Киш
Замена
М. Кратохвил
️️️️
F. Bainović
77'
76'
Замена
Б. Ярох
️️️️
Я. Киакос
ГОЛ! 3:1!
М. Дуриш
Пас отдал
М. Микович
68'
ГОЛ! 2:1!
P. Azango
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Дуриш
47'
Замена
Р. Прохазка
️️️️
Я. Паур
46'
Замена
Р. Пич
️️️️
H. Ahl
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Родадо
Пас отдал
Á. Baena
Желтая карточка
F. Bainović
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
29
Мартин Микович
ЛЗ
26
Себастьян Коса
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
16
Hugo Ahl
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
11
Philip Azango
ЦФ
17
Якуб Паур
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Висла
1
Kamil Broda
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
97
Wiktor Biedrzycki
ЦЗ
6
Alan Uryga
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
4
Rafał Mikulec
ЦП
8
Marc Carbo
ЦП
21
Patryk Gogol
ЦП
10
Ángel Baena
ЦП
19
Olivier Sukiennicki
ЦП
9
Анхель Родадо
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Спартак Тр
31
Dobrivoj Rusov
ВР
72
Martin Vantruba
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
6
Роман Прохазка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
20
Filip Trello
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
22
David Bukovsky
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
Висла
28
Patryk Letkiewicz
ВР
31
Антон Чичкан
ВР
25
Бартош Ярох
ЦЗ
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
11
Mateusz Młyński
ЦП
20
Karol Dziedzic
ЦП
22
Piotr Starzyński
ЦП
50
Mariusz Kutwa
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
4-1-2-3
23
Фрелих
29
Микович
26
Коса
13
4
Холик
80
Зеликович
16
25
57
Дуриш
17
Паур
11
3-5-1-1
1
97
6
77
Киакос
4
21
10
19
8
7
Киш
9
Родадо
57
Дуриш
27
Кубишта
27
Кубишта
57
Дуриш
17
Паур
6
Прохазка
6
Прохазка
17
Паур
25
27
Кратохвил
27
Кратохвил
25
11
23
Даниэль
23
Даниэль
11
16
7
Пич
7
Пич
16
77
Киакос
25
Ярох
25
Ярох
77
Киакос
7
Киш
22
22
7
Киш
21
50
50
21
Остались в запасе
Спартак Тр
Висла
31
Dobrivoj Rusov
ВР
72
Martin Vantruba
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
20
Filip Trello
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
22
David Bukovsky
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
28
Patryk Letkiewicz
ВР
31
Антон Чичкан
ВР
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
11
Mateusz Młyński
ЦП
20
Karol Dziedzic
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Остались в запасе
31
Dobrivoj Rusov
ВР
72
Martin Vantruba
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
20
Filip Trello
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
22
David Bukovsky
ЦФ
Остались в запасе
28
Patryk Letkiewicz
ВР
31
Антон Чичкан
ВР
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
11
Mateusz Młyński
ЦП
20
Karol Dziedzic
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Казимеж Москаль
Статистика матча Спартак Тр - Висла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Висла
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Sayat Karabaev, Kazakhstan
Стадион:
Антон Малатински
Посещаемость:
13010 из 18448 зрителей (70%)
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