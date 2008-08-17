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Расписание матчей
Италия. Кубок
Триестина - Сорренто
Триестина - Сорренто: обзор матча 17 августа 2008
Триестина
17.08.2008, воскресенье, 22:45
Италия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Сорренто
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Триестина - Сорренто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Триестина
Италия. Кубок, 3 раунд
Новара
4 : 0
21.08.2011
Триестина
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
3 : 1
12.01.2010
Триестина
Италия. Кубок, 4 раунд
Триестина
1 : 0
01.12.2009
Сассуоло
Италия. Кубок, 3 раунд
Триестина
1 : 0
16.08.2009
Кальяри
Италия. Кубок, 2 раунд
Триестина
1 : 0
09.08.2009
Фоджа
Сорренто
Италия. Кубок, 2 раунд
Триестина
2 : 1
17.08.2008
Сорренто
Италия. Кубок, 1 раунд
Сорренто
3 : 1
09.08.2008
Кастелсардо
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2024.11.09 16:42
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В Италии сообщили об интересе ЦСКА к игроку из Серии C
2023.12.05 12:44
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Австралийский клуб расторг контракт с форвардом Гудвилли через несколько часов после подписания
2023.06.29 08:48
Уткин – о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»
2020.02.13 07:19
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