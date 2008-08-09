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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сорренто - Кастелсардо
Сорренто - Кастелсардо: обзор матча 09 августа 2008
Сорренто
09.08.2008, суббота, 19:30
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Кастелсардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сорренто - Кастелсардо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сорренто
Италия. Кубок, 2 раунд
Триестина
2 : 1
17.08.2008
Сорренто
Италия. Кубок, 1 раунд
Сорренто
3 : 1
09.08.2008
Кастелсардо
Кастелсардо
Италия. Кубок, 1 раунд
Сорренто
3 : 1
09.08.2008
Кастелсардо
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