Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Звезда - Сочи
Звезда - Сочи: обзор матча 16 сентября 2020
Звезда
16.09.2020, среда, 17:00
Россия. Кубок, группа 8, 1 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
20'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Звезда - Сочи
89'
Желтая карточка
А. Немченко
83'
Замена
С. Терехов
️️️️
Э. Набиуллин
Замена
Е. Парамонов
️️️️
А. Рябокобыленко
80'
74'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
А. Юсупов
Замена
Н. Чунихин
️️️️
М. Лаук
70'
61'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Д. Пруцев
61'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Руденко
Замена
А. Секретов
️️️️
Д. Зуев
59'
Замена
Т. Абдрашитов
️️️️
А. Субботин
59'
Желтая карточка
Д. Зуев
57'
46'
Замена
А. Немченко
️️️️
А. Боковой
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
45'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Юсупов
14'
Желтая карточка
А. Юсупов
10'
Желтая карточка
Д. Пруцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
16
Даниил Аржевитин
ВР
3
Илья Иванов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
21
Евгений Ситников
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
77
Даниил Зуев
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Звезда
41
Максим Шумайлов
ВР
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
20
Владимир Лаптев
ЛВ
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Никита Чунихин
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Сочи
41
Сергей Самок
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
22
Анатолий Немченко
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
4-2-3-1
16
Аржевитин
3
Иванов
21
Ситников
15
Князев
24
Мосунов
77
Зуев
5
Рябокобыленко
10
Лаук
7
Тюкалов
97
Голдобин
9
Субботин
3-3-2-2
12
Заболотный
45
Миладинович
20
Юрганов
44
Калугин
34
Маргасов
15
Цаллагов
3
Набиуллин
25
Пруцев
4
Юсупов
11
Боковой
19
Руденко
5
Рябокобыленко
11
Парамонов
11
Парамонов
5
Рябокобыленко
10
Лаук
17
Чунихин
17
Чунихин
10
Лаук
9
Субботин
41
Абдрашитов
41
Абдрашитов
9
Субботин
77
Зуев
10
Секретов
10
Секретов
77
Зуев
11
Боковой
22
Немченко
22
Немченко
11
Боковой
3
Набиуллин
32
Терехов
32
Терехов
3
Набиуллин
25
Пруцев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
25
Пруцев
4
Юсупов
10
Колдунов
10
Колдунов
4
Юсупов
19
Руденко
18
Бурмистров
18
Бурмистров
19
Руденко
Остались в запасе
Звезда
Сочи
20
Владимир Лаптев
ЛВ
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
41
Сергей Самок
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
20
Владимир Лаптев
ЛВ
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
Остались в запасе
93
Вадим Милютин
ЦЗ
41
Сергей Самок
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Звезда - Сочи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 30 тур
Сибирь
1 : 2
04.06.2022
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 28 тур
Звезда
2 : 1
25.05.2022
Ижевск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 27 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
15.05.2022
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 26 тур
Звезда
2 : 1
08.05.2022
Иртыш
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 25 тур
Звезда
7 : 1
05.05.2022
Динамо Брл
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Звезда
Сочи
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
ЦСКА отдал защитника Конюхова в аренду пермской «Звезде»
2021.07.13 17:58
2
Матч «Оренбург» – «Звезда» в Кубке России отменен из-за вспышки коронавируса
2020.09.29 18:22
Кубок России. Юсупов принес «Сочи» победу над «Звездой»
2020.09.16 19:24
«Спартак» сыграет в Кубке России 16 сентября
2020.09.11 20:58
2
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+