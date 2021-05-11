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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит - Смоленск
Зенит - Смоленск: онлайн-трансляция 11 мая 2021
Зенит
11.05.2021, вторник, 00:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 24 тур
0 : 0
Отменен
Смоленск
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Зенит - Смоленск
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0
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0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Зенит
0 : 0
15.06.2021
Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Зенит
0 : 0
12.06.2021
Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Зенит
0 : 0
04.06.2021
Родина
Россия. ПФЛ. Группа 2, 27 тур
Зенит
0 : 0
01.06.2021
Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур
Коломна
0 : 0
23.05.2021
Зенит
Смоленск
Россия. Кубок, 1/128 финала
Динамо Бр
1 : 1
28.07.2021
Смоленск
Россия. Кубок, 1/256 финала
Смоленск
0 : 0
14.07.2021
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Смоленск
1 : 3
15.06.2021
Зенит-2
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Звезда
4 : 1
10.06.2021
Смоленск
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Смоленск
0 : 0
04.06.2021
Казанка
Информация о матче
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Зенит
Смоленск
В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Зиньковскому
2022.06.23 11:48
5
«Смоленск» снялся с ФНЛ-2 спустя две недели после старта чемпионата
2021.08.02 16:06
9
ПФЛ: «Документы от «Зенита» Ир о снятии получили. Регион не заинтересован в дальнейшем продолжении выступления»
2021.04.04 16:14
Директор иркутского «Зенита»: «Губернатор решил, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен»
2021.04.02 07:59
2
«Еще одна команда на кладбище иркутского футбола». «Зенит» прекратил свое существование
2021.04.01 17:19
3
В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Зиньковскому
2022.06.23 11:48
5
ПФЛ: «Документы от «Зенита» Ир о снятии получили. Регион не заинтересован в дальнейшем продолжении выступления»
2021.04.04 16:14
Директор иркутского «Зенита»: «Губернатор решил, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен»
2021.04.02 07:59
2
«Еще одна команда на кладбище иркутского футбола». «Зенит» прекратил свое существование
2021.04.01 17:19
3
Иркутский «Зенит» может не доиграть сезон ПФЛ
2021.02.13 15:27
1
«Смоленск» снялся с ФНЛ-2 спустя две недели после старта чемпионата
2021.08.02 16:06
9
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