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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сиена - Виченца
Сиена - Виченца: обзор матча 19 августа 2012
Сиена
19.08.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
4 : 2
Завершен
Виченца
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сиена - Виченца
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Виченца
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
- : -
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
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Сиена
Виченца
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Форвард «Лечче» Саранити заразился коронавирусом, находясь в карантине
2020.03.24 21:36
Шамах ведет переговоры с аутсайдером Серии Б
2017.02.19 08:40
Впервые в истории футбола арбитр показал зеленую карточку
2016.10.09 10:17
28
Пелиццоли: «Жалею о том, что поехал в Россию»
2016.04.01 12:19
5
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