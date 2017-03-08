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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Тосно
Шинник - Тосно: обзор матча 08 марта 2017
Шинник
08.03.2017, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 0
Завершен
Тосно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шинник - Тосно
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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Тосно
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