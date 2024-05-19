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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 19 мая 2024
Шеффилд Юнайтед
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
14'
Д. Кулушевски
59'
П. Порро
65'
Д. Кулушевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Робинсон
90'
+3
88'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Х. Сон
76'
Замена
О. Скипп
️️️️
Р. Бентанкур
76'
Замена
Эмерсон
️️️️
П. Порро
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
Б. Бреретон
70'
Замена
М. Холгейт
️️️️
М. Лоу
69'
66'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
П. Сарр
65'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Д. Мэддисон
Замена
Р. Брюстер
️️️️
К. Арчер
62'
Замена
А. Брукс
️️️️
О. Арбластер
62'
59'
ГОЛ! 0:2!
П. Порро
Пас отдал
Б. Джонсон
Желтая карточка
В. Соуза
37'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Х. Сон
Замена
В. Соуза
️️️️
Б. Осборн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
(К)
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Тоттенхэм
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
3
Лоу
15
Ахмедходжич
6
Трасти
14
Робинсон
38
Хамер
2
Богль
23
Осборн
4
Арбластер
22
Бреретон
9
Арчер
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
21
Ромеро
29
Сарр
30
Бентанкур
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
22
Джонсон
3
Лоу
27
Холгейт
27
Холгейт
3
Лоу
23
Осборн
5
Соуза
5
Соуза
23
Осборн
4
Арбластер
11
Брукс
11
Брукс
4
Арбластер
9
Арчер
10
Брюстер
10
Брюстер
9
Арчер
22
Бреретон
29
Джеббисон
29
Джеббисон
22
Бреретон
23
Порро
22
Эмерсон
22
Эмерсон
23
Порро
30
Бентанкур
34
Скипп
34
Скипп
30
Бентанкур
29
Сарр
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
29
Сарр
7
Сон
18
Скарлетт
18
Скарлетт
7
Сон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
2
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
24
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
9
Офсайды
6
0
Количество передач
216
403
Сейвы
6
1
Точность передач %
73
157
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
4
0
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.69
3.28
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
Посещаемость:
29000 из 33000 зрителей (87%)
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