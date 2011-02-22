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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сканторп Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Сканторп Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 22 февраля 2011
Сканторп Юнайтед
22.02.2011, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
3 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сканторп Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
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17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
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