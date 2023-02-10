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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 10 февраля 2023
Шальке-04
10.02.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
90'
+2
Желтая карточка
М. Сванберг
87'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Арнольд
Замена
С. Теродде
️️️️
М. Фрай
87'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
С. Козуки
73'
Замена
М. Айдын
️️️️
С. Брюннер
63'
53'
Замена
К. Паредес
️️️️
П. Виммер
53'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Я. Герхардт
53'
Замена
М. Лакруа
️️️️
С. Борнау
Желтая карточка
Р. Саласар
49'
49'
Желтая карточка
Я. Герхардт
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Т. Скарке
46'
29'
Желтая карточка
П. Виммер
9'
Пенальти не реализован!
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
21
Тим Скарке
ПВ
41
Соичиро Козуки
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ферманн
4
Йошида
4
Йенц
21
Уронен
27
Брюннер
33
Крал
5
Краусс
21
Скарке
17
Саласар
41
Козуки
9
Фрай
4-3-2-1
1
Кастелс
17
Баку
33
Борнау
37
ван де Вен
6
Отавио
27
Арнольд
31
Герхардт
32
Сванберг
8
Виммер
13
Каминьски
19
Винд
27
Брюннер
8
Айдын
8
Айдын
27
Брюннер
41
Козуки
24
Дрекслер
24
Дрекслер
41
Козуки
21
Скарке
30
Бюлтер
30
Бюлтер
21
Скарке
9
Фрай
9
Теродде
9
Теродде
9
Фрай
33
Борнау
5
Лакруа
5
Лакруа
33
Борнау
8
Виммер
30
Паредес
30
Паредес
8
Виммер
27
Арнольд
23
Гилявоги
23
Гилявоги
27
Арнольд
31
Герхардт
14
Нмеча
14
Нмеча
31
Герхардт
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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