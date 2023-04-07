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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Визела
Санта-Клара - Визела: обзор матча 07 апреля 2023
Санта-Клара
07.04.2023, пятница, 17:30
Португалия. Примейра, 27 тур
0 : 1
Завершен
Визела
31'
М. Осмайич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Визела
Вторая желтая
П. Энрике
86'
83'
Замена
М. Лакава
️️️️
П. Ортис
83'
Замена
М. Айдара
️️️️
И. Жулиао
83'
Замена
Т. Силва
️️️️
Р. Гуццо
Замена
Нану
️️️️
П. Санья
78'
Замена
К. Тагава
️️️️
Аллано
78'
74'
Замена
Ф. Этим
️️️️
М. Осмайич
67'
Замена
О. Рашид
️️️️
Н. Морейра
Замена
Г. Силва
️️️️
Андрезинью
62'
Замена
Рикардинью
️️️️
C.
62'
59'
Желтая карточка
И. Жулиао
Желтая карточка
K. Misao
57'
Замена
Б. Жордау
️️️️
И. Ногейра
46'
35'
Желтая карточка
М. Перейра
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Осмайич
Желтая карточка
П. Энрике
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
20
Адриано
ОП
10
Costinha
ЦП
10
Андрезинью
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Матеус Перейра
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
33
Пауло
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
21
Рикардинью
ЛВ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
6
Бруну Жордау
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Визела
17
Мануэль Бальде
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Батиста
23
Энрике
3
Боатенг
6
40
Ногейра
20
Адриано
95
Санья
10
2
Аллано
10
Андрезинью
17
Баби
4-3-2-1
97
Бантич
2
Жулиао
3
Перейра
3
Андерсон
43
Вильсон
24
Ортис
14
Гуццо
20
Саму
17
Морейра
18
Осмайич
10
Бондосу
95
Санья
14
Нану
14
Нану
95
Санья
40
Ногейра
6
Жордау
6
Жордау
40
Ногейра
10
21
Рикардинью
21
Рикардинью
10
10
Андрезинью
11
Силва
11
Силва
10
Андрезинью
2
Аллано
11
Тагава
11
Тагава
2
Аллано
2
Жулиао
25
Айдара
25
Айдара
2
Жулиао
17
Морейра
23
Рашид
23
Рашид
17
Морейра
24
Ортис
36
Лакава
36
Лакава
24
Ортис
14
Гуццо
82
Силва
82
Силва
14
Гуццо
18
Осмайич
90
Этим
90
Этим
18
Осмайич
Остались в запасе
Санта-Клара
Визела
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
33
Пауло
ЦЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
Главный тренер
Мариу Силва
17
Мануэль Бальде
ВР
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
33
Пауло
ЦЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
Остались в запасе
17
Мануэль Бальде
ВР
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Санта-Клара - Визела
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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