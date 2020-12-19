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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Санкт-Пельтен
Штурм - Санкт-Пельтен: обзор матча 19 декабря 2020
Штурм
19.12.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Санкт-Пельтен
29'
Я. Яншер
70'
К. Фрайсенбихлер
77'
Б. Балай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Санкт-Пельтен
Замена
Л. Ягер
️️️️
Й. Горенц-Станкович
86'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
Я. Яншер
86'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
С. Инголич
83'
79'
Замена
Р. Асади
️️️️
D. Luxbacher
ГОЛ! 3:0!
Б. Балай
77'
76'
Замена
D. Schutz
️️️️
М. Блауэнштайнер
76'
Замена
M. Tanzmayr
️️️️
D. Hugy
Замена
И. Любич
️️️️
А. Кюн
73'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
73'
ГОЛ! 2:0!
К. Фрайсенбихлер
70'
Желтая карточка
Г. Вютрих
56'
Желтая карточка
С. Инголич
54'
ГОЛ! 1:0!
Я. Яншер
Пас отдал
О. Китеишвили
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
0
G. Davies
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
4
Реза Асади
ОП
38
Christoph Messerer
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Немет
4
Горенц-Станкович
44
Данте
25
Хирлендер
8
Китеишвили
89
Яншер
25
Инголич
30
Кюн
30
Фрайсенбихлер
4-3-3
1
5
Блауэнштайнер
33
15
17
Мухамедбегович
44
10
Любичич
0
13
Шмидт
10
24
25
Инголич
70
Газибегович
70
Газибегович
25
Инголич
89
Яншер
18
Хуспек
18
Хуспек
89
Яншер
4
Горенц-Станкович
17
Ягер
17
Ягер
4
Горенц-Станкович
30
Кюн
77
Любич
77
Любич
30
Кюн
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
10
4
Асади
4
Асади
10
24
12
12
24
5
Блауэнштайнер
20
20
5
Блауэнштайнер
Остались в запасе
Штурм
Санкт-Пельтен
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Главный тренер
Хайко Фогель
13
Armin Gremsl
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
38
Christoph Messerer
ЦП
Остались в запасе
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
38
Christoph Messerer
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Штурм - Санкт-Пельтен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
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