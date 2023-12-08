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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Рух - Заглембе
Рух - Заглембе: обзор матча 08 декабря 2023
Рух
08.12.2023, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 18 тур
2 : 2
Завершен
Заглембе
78'
M. Feliks
82'
J. Letniowski
9'
D. Kurminowski
50'
К. Чодина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Заглембе
Замена
A. Pląskowski
️️️️
M. Kozak
90'
+1
Вторая желтая
D. Szczepan
90'
90'
Замена
A. Wozniak
️️️️
D. Kurminowski
Желтая карточка
P. Szur
84'
ГОЛ! 2:2!
J. Letniowski
Пас отдал
M. Bartolewski
82'
ГОЛ! 1:2!
M. Feliks
Пас отдал
M. Kozak
78'
76'
Замена
Т. Пенько
️️️️
М. Вдовяк
76'
Замена
M. Mróz
️️️️
С. Булеца
Желтая карточка
D. Szczepan
74'
72'
Замена
T. Makowski
️️️️
М. Полетанович
Замена
M. Feliks
️️️️
F. Starzyński
67'
Замена
D. Steczyk
️️️️
Ł. Moneta
62'
54'
Желтая карточка
A. Ławniczak
50'
ГОЛ! 0:2!
К. Чодина
Пас отдал
М. Вдовяк
Замена
J. Letniowski
️️️️
K. Michalski
46'
40'
Желтая карточка
К. Чодина
9'
ГОЛ! 0:1!
D. Kurminowski
Пас отдал
Д. Дабровски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
31
Krzysztof Kamiński
ВР
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
4
Przemysław Szur
ЦЗ
26
Kacper Michalski
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
7
Miłosz Kozak
ЦП
13
Łukasz Moneta
ЦФ
95
Daniel Szczepan
(К)
ЦФ
10
Filip Starzyński
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
(К)
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
8
Дамьян Дабровски
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
91
D. Kurminowski
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Рух
1
Michał Buchalik
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
21
B. Baranski
ЦП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
23
Artur Pląskowski
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
Заглембе
1
Szymon Weirauch
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
9
J. Munoz
ЦФ
3-4-3
31
2
14
4
26
6
7
20
10
95
13
3-3-2-2
1
2
5
13
8
Дабровски
4
Полетанович
11
Чодина
10
Булеца
7
Вдовяк
3
Мата
91
26
7
7
26
7
23
23
7
13
11
11
13
10
19
19
10
4
Полетанович
6
6
4
Полетанович
7
Вдовяк
21
Пенько
21
Пенько
7
Вдовяк
10
Булеца
7
7
10
Булеца
91
11
11
91
Остались в запасе
Рух
Заглембе
21
B. Baranski
ЦП
1
Michał Buchalik
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
1
Szymon Weirauch
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
9
J. Munoz
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
21
B. Baranski
ЦП
1
Michał Buchalik
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
9
J. Munoz
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Рух - Заглембе
2
1
2
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
8
3
Количество передач
186
274
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Chorzowie, Chorzów
Новости команд
Все
Рух
Заглембе
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