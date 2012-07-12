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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ширак - Рудар
Ширак - Рудар: обзор матча 12 июля 2012
Ширак
12.07.2012, четверг, 18:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Рудар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ширак - Рудар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ширак
- : -
20.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Ширак
2 : 1
31.10.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Сюник
2 : 0
12.10.2026
Ширак
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Партизан
3 : 0
19.07.2018
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
0 : 3
12.07.2018
Партизан
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
0 : 1
07.07.2016
Кукеси
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
30.06.2016
Рудар
Лига чемпионов, 2 раунд
Рудар
0 : 1
22.07.2015
Карабах
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Ширак
Рудар
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
2024.11.22 08:25
2
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
2017.07.10 12:07
9
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
2016.11.19 21:13
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
2016.10.08 20:16
3
«Карабах» и «Рудар» голов не забивали
2015.07.15 21:41
18
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
2024.11.22 08:25
2
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
2017.07.10 12:07
9
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
2016.11.19 21:13
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
2016.10.08 20:16
3
«Карабах» и «Рудар» голов не забивали
2015.07.15 21:41
18
«Мордовия» обыграла чемпиона Черногории
2015.07.06 22:27
11
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