Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Сандерленд
Ротерхэм - Сандерленд: обзор матча 29 декабря 2023
Ротерхэм
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
48'
С. Клукас
73'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Сандерленд
Желтая карточка
Кафу
90'
+4
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Хагилл
78'
Замена
А. Аппиа
️️️️
Д. Лембикиса
78'
Замена
Д. Келли
️️️️
S. Nombe
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кларк
Замена
Кафу
️️️️
С. Клукас
68'
Желтая карточка
S. Nombe
65'
64'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Й. Селт
64'
Замена
А. Притчард
️️️️
П. Эква
ГОЛ! 1:0!
С. Клукас
48'
46'
Замена
М. Берстоу
️️️️
А. Аушиш
40'
Желтая карточка
Д. Беллингем
15'
Замена
А. Ба
️️️️
П. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
88
Кафу
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
4-2-2-2
1
Йоханссон
15
Брэмолл
23
Реван
23
Моррисон
23
Лембикиса
2
Одоффин
4
Тьехи
6
Клукас
29
Линдси
9
9
Хагилл
3-1-3-3
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
3
Селт
17
Эква
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
47
Кларк
7
Беллингем
24
Аушиш
6
Клукас
88
Кафу
88
Кафу
6
Клукас
23
Лембикиса
28
Аппиа
28
Аппиа
23
Лембикиса
9
9
Келли
9
Келли
9
9
Хагилл
39
Ивс
39
Ивс
9
Хагилл
3
Селт
12
Пембеле
12
Пембеле
3
Селт
16
Робертс
31
Ба
31
Ба
16
Робертс
17
Эква
10
Притчард
10
Притчард
17
Эква
24
Аушиш
48
Берстоу
48
Берстоу
24
Аушиш
Остались в запасе
Ротерхэм
Сандерленд
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ротерхэм - Сандерленд
2
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
9
Офсайды
0
2
Количество передач
273
631
Сейвы
2
3
Точность передач %
67
87
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.33
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
New York Stadium, Rotherham
Новости команд
Все
Ротерхэм
Сандерленд
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+