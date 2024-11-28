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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Рома
Тоттенхэм - Рома: обзор матча 28 ноября 2024
Тоттенхэм
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
2 : 2
Завершен
Рома
5'
Х. Сон (П)
33'
Б. Джонсон
20'
Э. Н'Дика
90+1'
М. Хуммельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Рома
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Хуммельс
Пас отдал
Анхелиньо
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Сон
77'
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
Р. Бентанкур
77'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
72'
69'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
И. Биссума
️️️️
П. Сарр
68'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Б. Джонсон
68'
65'
Замена
Н. Залевски
️️️️
З. Челик
46'
Замена
М. Соуле
️️️️
П. Дибала
ГОЛ! 2:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Кулушевски
33'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
28'
28'
Желтая карточка
Л. Паредес
20'
ГОЛ! 1:1!
Э. Н'Дика
Пас отдал
П. Дибала
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Сон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
74
Maeson King
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
15
Лукас Бергвалл
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
3-2-3-2
17
Форстер
33
Дэвис
3
Дрэгушин
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
22
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
19
Соланке
14
Грей
3-3-1-1-2
99
Свилар
5
Н'Дика
23
Манчини
15
Хуммельс
2
Челик
5
Паредес
17
Анхелиньо
17
Коне
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
21
Дибала
29
Сарр
28
Биссума
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Джонсон
30
Бентанкур
15
Бергвалл
15
Бергвалл
30
Бентанкур
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
2
Челик
59
Залевски
59
Залевски
2
Челик
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
Остались в запасе
Тоттенхэм
Рома
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
74
Maeson King
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
74
Maeson King
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Тоттенхэм - Рома
2
1
Всего ударов по воротам
24
18
Удары в створ
12
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
9
Офсайды
0
9
Количество передач
454
433
Сейвы
5
9
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
19
13
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
3.61
2.36
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
4 : 0
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
4 : 0
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Okko
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