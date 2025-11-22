Кубок Англии. «Тоттенхэм» только в дополнительное время дожал клуб пятого дивизиона

Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала

Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»