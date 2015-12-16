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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Санфречче Хиросима - Ривер Плейт
Санфречче Хиросима - Ривер Плейт: обзор матча 16 декабря 2015
Санфречче Хиросима
16.12.2015, среда, 13:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Ривер Плейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Санфречче Хиросима - Ривер Плейт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
- : -
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Матида Зельвия
0 : 0
08.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 13 тур
Мито Холлихок
0 : 3
31.10.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 12 тур
Санфречче Хиросима
4 : 0
24.10.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 11 тур
В-Варен Нагасаки
4 : 0
21.10.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 10 тур
Санфречче Хиросима
3 : 0
17.10.2026
Киото Санга
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
- : -
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Стадион:
Хиросима Биг Арч
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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Санфречче Хиросима
Ривер Плейт
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
«Арсенал» может подписать японца Асано
2016.07.02 03:10
1
Клубный ЧМ. «Хиросима Санфречче» – обладатель бронзовых медалей
2015.12.20 11:55
1
«Хиросима Санфречче» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн
2015.12.20 09:00
Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Хиросима Санфречче» и вышел в финал
2015.12.16 16:12
Матчи клубного ЧМ. Смотреть онлайн
2015.12.16 14:00
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
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