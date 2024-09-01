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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 01 сентября 2024
Велес Сарсфилд
01.09.2024, воскресенье, 00:00
Аргентина. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
19'
B. Romero
30'
E. Gómez
69'
F. Pizzini
77'
М. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия
Замена
Ж. Элиас
️️️️
А. Боусат
85'
Замена
М. Каррисо
️️️️
Т. Фернандес
81'
Замена
А. Монторо
️️️️
F. Pizzini
81'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
B. Romero
81'
78'
Замена
L. Sequeira
️️️️
Э. Хам
78'
Замена
F. Milo
️️️️
T. Ostchega
78'
Замена
G. Ríos
️️️️
L. Ríos
ГОЛ! 4:0!
М. Сантос
77'
Пенальти не реализован!
М. Сантос
76'
ГОЛ! 3:0!
F. Pizzini
Пас отдал
К. Ордоньес
69'
67'
Желтая карточка
B. Bianchi
58'
Желтая карточка
F. Romero
46'
Замена
F. Sartori Prieto
️️️️
V. Ramis
46'
Замена
F. Romero
️️️️
M. Asenjo
Замена
М. Сантос
️️️️
C. Aquino
40'
31'
Желтая карточка
M. Asenjo
ГОЛ! 2:0!
E. Gómez
Пас отдал
К. Ордоньес
30'
23'
Желтая карточка
L. Abecasis
ГОЛ! 1:0!
B. Romero
Пас отдал
C. Aquino
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
4
Joaquín García
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
31
Mauricio Asenjo
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
40
I. Villalba
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
43
Fabrizio Sartori Prieto
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
4-5-1
1
4
2
Маммана
16
Гомес
3
30
Боусат
10
22
24
Фернандес
32
Ордоньес
31
3-1-2-4
33
2
20
Бургос
16
8
Хам
5
8
29
22
31
7
30
Боусат
39
Элиас
39
Элиас
30
Боусат
31
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
31
10
10
Монторо
10
Монторо
10
22
27
Сантос
27
Сантос
22
24
Фернандес
7
Каррисо
7
Каррисо
24
Фернандес
16
25
25
16
8
Хам
77
77
8
Хам
8
11
11
8
31
7
7
31
7
43
43
7
Остались в запасе
Велес Сарсфилд
Индепендьенте Ривадавия
80
Randall Rodriguez
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
40
I. Villalba
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
80
Randall Rodriguez
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
40
I. Villalba
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
10
Количество передач
393
318
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.74
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Хосе Амальфитани
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