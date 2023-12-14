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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Вильярреал
Ренн - Вильярреал: обзор матча 14 декабря 2023
Ренн
14.12.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа F, 6 тур
2 : 3
Завершен
Вильярреал
37'
Л. Ассиньон
79'
Л. Бляс
36'
Ж. Морено (П)
62'
И. Акомах
80'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Вильярреал
90'
+1
Желтая карточка
Д. Парехо
85'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Ж. Морено
85'
Замена
Х. Куэнка
️️️️
Э. Капу
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
М. Терье
84'
80'
ГОЛ! 2:3!
Д. Парехо
Пас отдал
А. Баэна
ГОЛ! 2:2!
Л. Бляс
Пас отдал
Н. Матич
79'
72'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
А. Серлот
72'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
И. Акомах
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ж. Белосян
69'
Замена
И. Салах
️️️️
М. Нагида
69'
Замена
А. Гуири
️️️️
Б. Йылдырым
69'
62'
ГОЛ! 1:2!
И. Акомах
Пас отдал
Ж. Морено
Замена
Л. Бляс
️️️️
Б. Бурижо
54'
48'
Замена
Р. Террац
️️️️
Х. Фойт
Желтая карточка
С. Манданда
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. Ассиньон
Пас отдал
Э. Ле Фе
37'
36'
Желтая карточка
Ж. Морено
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Морено
Желтая карточка
Ж. Белосян
33'
Желтая карточка
Б. Бурижо
23'
18'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
К. Ву
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Ренн
30
Жоффри Лембе
ВР
93
Готье Гайо
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
10
Людовик Бляс
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Манданда
3
Теате
24
Белосян
3
Ву
18
Нагида
18
Матич
22
Ассиньон
27
Бурижо
28
Ле Фе
11
Терье
91
Йылдырым
4-1-1-2-2
25
Рейна
2
Альтимира
39
Альбиоль
8
Фойт
46
Габбиа
6
Капу
10
Парехо
11
Акомах
10
Баэна
9
Серлот
7
Морено
24
Белосян
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Белосян
27
Бурижо
10
Бляс
10
Бляс
27
Бурижо
18
Нагида
7
Салах
7
Салах
18
Нагида
91
Йылдырым
9
Гуири
9
Гуири
91
Йылдырым
11
Терье
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
11
Терье
6
Капу
4
Куэнка
4
Куэнка
6
Капу
8
Фойт
11
Террац
11
Террац
8
Фойт
11
Акомах
13
Коклен
13
Коклен
11
Акомах
7
Морено
22
Бреретон
22
Бреретон
7
Морено
9
Серлот
25
Моралес
25
Моралес
9
Серлот
Остались в запасе
Ренн
Вильярреал
30
Жоффри Лембе
ВР
93
Готье Гайо
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
30
Жоффри Лембе
ВР
93
Готье Гайо
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Ренн - Вильярреал
4
3
Всего ударов по воротам
2
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
7
9
Офсайды
2
3
Количество передач
213
183
Сейвы
1
0
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.1
1.09
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан
(Сакарья)
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
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