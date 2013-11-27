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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Реал Сосьедад
Шахтер - Реал Сосьедад: обзор матча 27 ноября 2013
Шахтер
27.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
35'
Л. Адриано
47'
А. Тейшейра
66'
Д. Коста
87'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Реал Сосьедад
ГОЛ! 4:0!
Д. Коста
Пас отдал
Тайсон
87'
Желтая карточка
А. Кучер
84'
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Тейшейра
75'
73'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Вела
72'
Замена
И. Агиррече
️️️️
А. Гризманн
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Л. Адриано
70'
Замена
Тайсон
️️️️
Бернард
68'
67'
Замена
Х. Рос
️️️️
Р. Пардо
ГОЛ! 3:0!
Д. Коста
Пас отдал
Бернард
66'
Желтая карточка
Т. Степаненко
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
47'
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
35'
33'
Желтая карточка
Г. Элустондо
Желтая карточка
Я. Ракицкий
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ПЗ
6
Горка Элустондо
ОП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Гонсало Кастро
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
7
Фред
27
Степаненко
11
Бернард
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
4-1-2-1-2
1
Браво
23
Кадамуро
15
Ансотеги
26
Мартинес
3
де ла Белья
6
Элустондо
14
Пардо
10
Прието
5
Кастро
7
Гризманн
10
Вела
11
Тейшейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тейшейра
11
Бернард
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Бернард
4
Адриано
14
Феррейра
14
Феррейра
4
Адриано
14
Пардо
10
Рос
10
Рос
14
Пардо
7
Гризманн
9
Агиррече
9
Агиррече
7
Гризманн
10
Вела
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Вела
Остались в запасе
Шахтер
Реал Сосьедад
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Шахтер - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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