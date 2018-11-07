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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Реал
Виктория - Реал: обзор матча 07 ноября 2018
Виктория
07.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
0 : 5
Завершен
Реал
21'
К. Бензема
23'
Каземиро
37'
К. Бензема
40'
Г. Бэйл
67'
Т. Кроос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Реал
Замена
Я. Ржезничек
️️️️
Т. Хоры
80'
73'
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
67'
ГОЛ! 0:5!
Т. Кроос
62'
Замена
Винисиус
️️️️
К. Бензема
Замена
Т. Горжава
️️️️
А. Чермак
61'
53'
Желтая карточка
Начо
40'
ГОЛ! 0:4!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Бензема
Замена
М. Петржела
️️️️
М. Гавел
38'
37'
ГОЛ! 0:3!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
23'
ГОЛ! 0:2!
Каземиро
Пас отдал
Т. Кроос
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
3-2-4-1
16
Грушка
2
Гейда
8
Лимберски
4
Хубник
24
Гавел
14
Ржезник
10
Копиц
6
Прохазка
47
Чермак
17
Грошовски
25
Хоры
4-1-2-2-1
1
Куртуа
20
Одриосола
93
Рамос
6
Начо
3
Регилон
5
Каземиро
25
Себальос
8
Кроос
17
Васкес
18
Бэйл
9
Бензема
47
Чермак
7
Горжава
7
Горжава
47
Чермак
24
Гавел
11
Петржела
11
Петржела
24
Гавел
25
Хоры
37
Ржезничек
37
Ржезничек
25
Хоры
9
Бензема
7
Винисиус
7
Винисиус
9
Бензема
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
Остались в запасе
Виктория
Реал
1
Матуш Козачик
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Виктория - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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